Трамп хочет ввести санкции против газопровода «Северного потока-2»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет препятствовать строительству «СП-2».

Глава США рассказал о такой возможности введения санкций на встрече Анджеем Дудой лидером Польши, пишет издание Bloomberg.

Американский президент заявил, что он и его правительство «защищают Германию от России».

Интересно, Трамп отметил, что надеется на заключение соглашений с Германией о поставке сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.

Переговоры американского лидера с Дудой оказались плодотворными: Польша дополнительно приобрела у Америки несколько миллиардов кубометров сжиженного природного газа. Стоимость такой покупки оценивается в 8 млрд долларов.

Отметим, в настоящий момент Польша – государство, которое входит в ТОП покупателей российского газа среди стран Европы. Известно, что только в прошлом году в пользование Польши от российского «Газпрома» поступило 9,86 млрд кубометров газа.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.