Молодежный состав «Зенита» обыграл «Тамбов»

Решающий гол забил полузащитник Андрей Анисимов на третьей компенсированной минуте. Фото: fc-zenit.ru
Решающий гол забил полузащитник Андрей Анисимов на третьей компенсированной минуте. Фото: fc-zenit.ru

Сине-бело-голубые обыграли «Тамбов» в матче молодежного первенства России.

Первый матч молодежного состава «Зенита в новом сезоне состоялся на стадионе Академии «Зенита». Соперником стал «Тамбов». Итогом матча — 2:1 победа «Зенита-М». Все голы были забиты во втором тайме.

На 48-й минуте матча игрок Роман Ногтев вывел «Зенит» вперед, но через 11 минут счет был сравнен Ильей Мамкиным из «Тамбова». Позже он забил еще один, но его не засчитали из-за офсайда. Решающий гол забил полузащитник Андрей Анисимов на третьей компенсированной минуте.

Следующий матч «Зенит» сыграет в гостях с «Сочи» 20 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Семак заявил, что «Зенит» не в оптимальной форме.

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии подопечных перед домашним матчем. Сине-бело-голубые встретятся с «Тамбовом» 14 июля. Футболисты, как отметил Семак, сейчас не в оптимальной форме. Причиной этого стала короткая предсезонка.

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