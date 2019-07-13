Назван возраст, когда подросток может работать без согласия родителей

15-летний подросток сожет привлекаться к выполнению легкого труда, но без ущерба их здоровью. Фото: pixabay

15-летний подросток сожет привлекаться к выполнению легкого труда, но без ущерба их здоровью. Фото: pixabay

Роструд назвал возраст допустимы для начала работы несовершеннолетнего.

Несовершеннолетние россияне могут самостоятельно заключать договор по достижении 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Например, 15-летний подросток сможет привлекаться к выполнению легкого труда, но без ущерба их здоровью. Работа не должна быть в ущерб освоению программы ребенком, если он отчислился из школы, не получив основного образования, или продолжает обучение после ухода из школы.

14-летних подростков, если они уже получили общее образование, также можно привлекать к легкому труду, но в данном случае родители или органы опеки должны дать на это письменное согласие.

Подростки младше 14 лет могут работать в театрах и кинотеатрах, участвовать в концертах и цирковых представлениях, учитывая, что данная работа не приносит вреда здоровью и нравственному развитию

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роструде назвали причины отказа сотруднику в отпуске.