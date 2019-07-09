В Роструде назвали причины отказа сотруднику в отпуске

Названы возможные случаи, когда работодатель может не отпустить работника в отпуск.

Например, отказ в отпуске может произойти в случаях, когда предоставление отпуска может негативно отразиться на ходе работы предприятия. Тогда, отпуск сотрудника, с его согласия, смогут перенести на следующий год, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд. В данному случае, отпуск, который был отложен, необходимо использовать в течение 12 месяцев после окончания рабочего года, в котором он предоставлялся.

Работодатель также имеет право отозвать работника из отпуска. Неиспользованную часть отпуска можно присоединить к отпуску за следующий год или она должна быть предоставлена в удобное время по выбору сотрудника в течение рабочего года. Работодатель вправе самостоятельно определить перечень обстоятельств, при которых допускается отзыв из отпуска.

Если отпускные работника не были выплачены вовремя или сотрудника предупредили о начале отпуска позднее, чем за две недели, то работодатель обязан по письменному заявлению работника перенести отпуск на другой срок, согласованный с сотрудником.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роструд разъяснил, как платить работникам за замену отпускников.