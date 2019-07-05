Роструд разъяснил, как платить работникам за замену отпускников

Роструд объяснил, как платить работникам, выполняющим обязанности отпускников. Фото: pixabay.com
Роструд объяснил, как платить работникам, выполняющим обязанности отпускников. Фото: pixabay.com

В Роструде рассказали о том, как оплачивать работу сотрудников, которые выполняют обязанности коллег, ушедших в отпуск.

В организации уточнили, что доплата за исполнение обязанностей отпускника оговаривается в дополнительном соглашении. В нем прописывается размер оплаты.

Еще один способ — заключение отдельного трудового договора о работе по совместительству. Оплачивается такая работа пропорционально отработанному времени, пишет ТАСС.

При этом время, которое сотрудник тратит на выполнение обязанностей коллеги, не должно превышать четыре часа в день.

Работадатель также может перевести сотрудника на новую должность. Таким образом он полностью заменит коллегу, ушедшего в отпуск.

Ранее в Роструде напомнили о правах на использование ежегодного оплачиваемого отпуска. В организации подчеркнули, что работник сам определяет части и время своего отпуска. При этом одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней.

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