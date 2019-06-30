Россиянам рассказали о тонкостях ухода в отпуск

Работник сам распределяет время своего отпуска. Фото: Рixabay

Работник сам распределяет время своего отпуска. Фото: Рixabay

В Роструде напомнили жителям России об их правах на использование ежегодного оплачиваемого отпуска.

Отмечается, что работодатель не имеет права самостоятельно разделять опускной период работника на части, также не должен сам распределять продолжительность данных частей, в том числе требовать включать в отпуск выходные дни, сообщает «Российская газета».

Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Работники некоторых специальностей имеют право на удлиненный отпускной период.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работник сам определяет части и время своего отпуска, учитывая, что одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней. В ином случае Трудовой кодекс будет нарушен.

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