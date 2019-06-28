Названы самые бюджетные курорты Краснодарского края

В Краснодарском крае летом множество туристов. Фото: https://pixabay.com
В Краснодарском крае летом множество туристов. Фото: https://pixabay.com

Проанализировав рынок предложений, российский сервис бронирования жилья для отдыха tvil.ru составил рейтинг самых недорогих курортов Краснодарского края.

В рейтинг вошли те курорты и курортные поселки, проживание в которых составляет не более 2 тысяч рублей за сутки. В летний сезон в Краснодарском крае отдыхает большое количество туристов.

Самое дешевое проживание на территории края оказалось в сёлах Агой и Дедеркой, которые расположены в Туапсинском районе. Средняя стоимость проживания в данных курортах составляет менее 1,7 тысяч рублей в стуки.

При этом, первое место в рейтинге занял Приморско-Ахтарск, где турист отдаст порядка 1,8 тысяч рублей в сутки при длительности отдыха в 10 дней. Н автором месте село Агой — 1,7 тысяч рублей за 10 суток. Далее идут Дедеркой — 1,5 тысяч рублей, Новомихайловский — 1,8 тысяч рублей и Сенной — 1,8 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что названы пять самых бюджетных курортов Крыма.

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Названы самые бюджетные курорты Краснодарского края
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