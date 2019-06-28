Названы пять самых бюджетных курортов Крыма

Эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха tvil.ru составил рейтинг курортов Крыма со стоимостью проживания до 2 тысяч рублей в сутки.

Исследование показало, какие курорты и курортные поселки Крыма с стоимостью проживания до 2 тысяч рублей наиболее востребованы у туристов в летний сезон. При составлении рейтинга учитывался период с 1 июля по 31 августа.

Самое недорогое проживание оказалось в селе Новоотрадное, которое расположено на берегу Казантипского залива Керченского полуострова, а также в селе Стерегущее, которое находится на берегу Бакальской бухты Каркинитского залива в Раздольненском районе на западе Крыма.

Первое место недорогих курортов заняло Черноморское с 1,7 тысяч рублей За 12 суток. На втором месте — Межводное с той же стоимостью за 11 суток. Далее расположилось Стерегущее — 1,5 тысяч рублей за 11 суток, Новоотрадное — 1,4 тысяч рублей за 9 суток и Уютное с 1,9 тысяч рублей за 15 суток.

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