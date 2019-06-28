Электросамокат – любимое средство передвижения у петербургских модников

Почти половина спроса приходится на него. Фото: pixabay.com

Почти половина спроса приходится на него. Фото: pixabay.com

Но, пожалуй, дело не только в моде, а еще в подходящей погоде, в доступности и в удобстве эксплуатации.

Эксперты «Авито» выяснили, что петербуржцы из череды всех летних средств передвижения предпочитают электросамокат. В то же время в России популярнее гироскутер, рассказали 28 июня в компании.

Петербург стал шестым в рейтинге городов, где велик спрос на электросамокат (доля спроса – 44,7%), далее по спросу расположились гироскутер и велосипед. А вот моноколесо, сегвей и электроскейт выбрало в общей сложности всего 2,6% людей – вероятно, потому что для управления ими нужны некоторые навыки, ловкость.

Если брать средний показатель по России, то самые популярные средства передвижения — гироскутер, электросамокат и электровелосипед – стоят в среднем 9, 2 тыс. рублей, 25,1 тыс. рублей и 41,9 тыс. рублей соответственно.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что на «Авито» продают фургон в стиле Фриды Кало.