На «Авито» продают фургон в стиле Фриды Кало

На нём можно увидеть три картины известной мексиканской художницы.

На сайте «Авито. Авто» появилось объявление о продаже легкового фургона IvecoDaily 1997 года выпуска. Сам транспорт ничем не примечателен, а вот его внешний вид заслуживает внимания. За него хозяин просит 310 тыс. рублей, рассказали Gazeta.SPb 27 июня в компании.

Фургон с разных сторон имеет изображения картин мексиканской художницы Фриды Кало. Её выставка, кстати, недавно состоялась в Петербурге. Картины нанесены с помощью аэрографии. Всего их три: «Две Фриды», «Автопортрет с попугаями» и «Корни». Капот автомобиля без аэрографии, но загрунтован и готов к покраске.

Продавец и владелец фургона говорит, что транспорт не раз участвовал в съемках федеральных телеканалов. А идея такого творческого оформления фургона возникла у мужчины несколько месяцев назад.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербург из Москвы приехала выставка Фриды Кало и Диего Риверы.