Большая часть дохода россиян уходит на еду

В крайней нищете, то есть с доходами меньше половины прожиточного минимума, живет 2,1% населения России . Фото: pixabay.com

В крайней нищете, то есть с доходами меньше половины прожиточного минимума, живет 2,1% населения России . Фото: pixabay.com

Расходы жителей России на продукты питания во II квартале 2019 года составили 38,9% — это на 0,7% больше, чем в аналогичный период в 2018 году.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Увеличение затрат на еду связано с падением доходов и высокой инфляцией, отметили в банке. По данным Росстата, в первой половине года продовольственная инфляция составила почти 6%. Также в первом квартале года сократились реальные доходы россиян на 2,3 процента. Предполагается, что этот показатель также продолжит падать во втором квартале.

Далее по затратности идут коммунальные услуги (15,4%), одежда (10%) и здоровье (7,1%). А 6,6% россияне отдают на погашение кредитов.

Результаты опроса «Сбербанка» показывают, что у 43% респондентов нет никаких сбережений. В предыдущем году таких было на 2% меньше.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сбербанк намерен инвестировать в рыбопромышленную отрасль России.