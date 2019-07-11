Сбербанк намерен инвестировать в рыбопромышленную отрасль России

Об этом сообщил вице-президент кредитной организации Владимир Ситнов в ходе Рыбопромышленного форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

Сбербанк намерен активно инвестировать в российскую рыбопромышленную отрасль, способствуя её развитию. Речь в том числе идет и о строительстве рыбопромысловых судов, пишет ТАСС.

Ситнов отметил, что на данный момент ситуацию они не комментируют, однако в сентябре завершатся отборочные процедуры и станут известны ключевые игроки, после чего Сбербанк начнет инвестиционную деятельность.

Кроме того, он подчеркнул, что в кредитной организации сформированы команды для Дальневосточного и Северного бассейнов, которые специализируются именно на рыбодобывающей отрасли.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Ленинградской области намерены увеличить экспорт услуг на 40% к 2024 году.