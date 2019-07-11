Власти Ленобласти намерены увеличить экспорт на 40% к 2024 году

На реализацию будет направлено 153 млн рублей. Фото: Pixabay

На реализацию будет направлено 153 млн рублей. Фото: Pixabay

Правительство Ленинградской области хочет увеличить объем экспорта услуг различных компаний с $600 млн до $1 млрд до 2024 года.

Сделать это планируется в соответсвии с федеральным проектом «Экспорт услуг», который входит в пятерку проектов «Международная кооперация и экспорт».

Об это рассказала начальник департамента проектного управления и госпрограмм комитета экономического развития ЛО Евгения Таллер. Данное заявление она сделал в ходе выставки-ярмарки «Агрорусь», которая прошла в Санкт-Петербурге.

Она отметила, что цель предполагается достичь за счет понижения административных барьеров и создания необходимых условий для реализации инвестиционных проектов в образовательной, туристической и транспортно-логистической отраслях. На реализацию проекта из бюджета Ленобласти выделят 153 млн рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудник Росстата ушел из-за слишком ранней цифры инфляции.