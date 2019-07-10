Сотрудник Росстата ушел из-за слишком ранней цифры инфляции

Центробанк начал использовать данные ведомства еще до официальной публикации.

Глава одной из подведомственных структур Росстата ушел с поста после слишком ранней публикации данных об инфляции в России, сообщает Минэкономразвития 10 июля. Центробанк использовал данные ведомства еще до того, как оно их официально распространило: инцидент привел к расследованию внутри ведомства.

Инфляция в июне замедлилась до 4,7%, о чем ЦБ сообщил утром 8 июля — информация Росстата якобы появилась в понедельник утром на сайте ведомства. Выяснилось, что из-за подведомственной структуры Росстат 1-2 раза в год сталкивается со слишком ранней публикацией своих данных. Подобные цифры могут серьезно влиять на ситуацию на биржах, тогда как в самом Росстате статистику могут еще раз перепроверить.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что зарплаты петербуржцев вырастут на 3%.