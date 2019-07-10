Зарплаты петербуржцев подросли на 3,64%

Самые высокие зарплаты в Петербурге, как и в целом в России, у программистов. Фото: pixabay.com

Самые высокие зарплаты в Петербурге, как и в целом в России, у программистов. Фото: pixabay.com

Зарплаты петербуржцев в первом полугодии 2019 года выросли на 3,64% в годовом исчислении, подсчитали эксперты HeadHunter.

В целом в Северо-Западном федеральном округе прирост был еще выше — 6,84%.

Петербург и Ленобласть традиционно занимают второе место в России после Москвы и Московской области. В столице средняя «грязная» зарплата специалистов и ведущих специалистов в первом полугодии составила 85,5 тыс. рублей, в Петербурге и Ленобласти она достигла 66,4 тыс. рублей.

На самые высокие зарплаты в Петербурге могут рассчитывать программисты-разработчики — в среднем 118 тыс. рублей до вычета налогов. Кроме того, высоко ценятся специалисты по эксплуатации информационных систем (80,6 тыс. рублей), проектировщики (79,6 тыс. рублей), представители сферы продаж (76 тыс. рублей). Маркетологи, рекламщики и пиарщики в среднем получают по 70 тыс. рублей. Специалисты из отраслей логистики, закупок и внешнеэкономической деятельности могут рассчитывать на «грязную» зарплату в размере 67,6 тыс. рублей. Меньше всего в Петербурге ценятся специалисты в индустрии гостеприимства (38,9 тыс. рублей).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у силовиков с октября вырастут зарплаты.