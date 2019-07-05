У силовиков с октября вырастут зарплаты

Военнослужащим (и срочникам, и контрактникам), полицейским, сотрудникам ФСИН, пожарным, таможенникам и начальникам в органах федеральной фельдъегерской связи с 1 октября будут повышены зарплаты на 4,3%.

Постановление о повышении окладов для силовиков на уровень инфляции подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров. Одновременно будут пересмотрены пенсии граждан, уволенных со службы. Средства на эти цели в федеральном бюджете были предусмотрены заранее.

По данным мониторинга средних зарплат по отраслям на рекрутинговом сайте trud.com, средняя зарплата военнослужащих-контрактников и полицейских в Петербурге в марте 2019 года составляла 38 тыс. рублей. Примечательно, что осенью прошлого года петербургским соискателям полицейских должностей и контрактной службы предлагали в среднем 40 тыс. рублей в месяц. У пожарных, напротив, средняя предложенная зарплата выросла с 34,8 тыс. в ноябре 2018 года до 40 тыс. в марте 2019-го.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за хорошими зарплатами молодежь идет в IT и полицию