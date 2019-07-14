В воскресенье в Петербурге пройдет Марафон классической музыки

Выступления пройдут с 12 до 19 часов. Фото: Pixabay

Выступления пройдут с 12 до 19 часов. Фото: Pixabay

В воскресенье, 14 июля, в Санкт-Петербурге состоится Марафон классической музыки, в программу которого вошли выступления множества победителей международных конкурсов.

Отмечается, что в рамках Марафона классической музыки пройдут выступления камерного оркестра «Chamberries», квартета мандолин «Фейерверк», одного из участников шоу «Песни» на телеканале «ТНТ» Олега Крикуна и многих других исполнителей.

В рамках мероприятия выступит также балерина и педагог классического танца Наталья Давыдова.

Кроме того, зрители смогут насладиться выступлением Военного оркестра Военной академии материально-технического обеспечения.

Марафон будет проходить в Летнем саду с полудня до семи часов вечера. Вход свободный.

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