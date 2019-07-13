Мединский поздравил Бориса Клюева с 75-летним юбилеем

Борис Клюев. Фото: ru.wikipedia.org
Борис Клюев. Фото: ru.wikipedia.org

Глава Министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский поздравил известного актера театра и кино Бориса Клюева с 75-летием.

В поздравлении Мединский отметил, что Борис Клюев добился заслуженного признания коллег и любви народа своим стремлением к высотам в карьере, энтузиазмом и целеустремленностью.

Он подчеркнул, что юбиляр подарил зрителям множество насыщенных и ярких ролей и образов на сцене Малого театра и в киноиндустрии.

Министр культуры также поблагодарил Клюева за его педагогическую деятельность в знаменитом Щепкинском училище и за огромный вклад в культурное будущее России. Мединский пожелал актеру благополучия, крепкого здоровья и новых достижений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у актрисы сериала «Сладкая жизнь» Марии Шумаковой похитили бриллиант за 12 миллионов рублей.

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