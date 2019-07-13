У актрисы сериала «Сладкая жизнь» похитили бриллиант за 12 млн рублей

Мария Шумакова. Фото: shumakova_masha/ Instagram
Мария Шумакова. Фото: shumakova_masha/ Instagram

В Санкт-Петербурге у звезды сериала «Сладкая жизнь» Марии Шумаковой украли кольцо с бриллиантом, iPhone X, часы Rolex и денежные средства.

Инцидент произошел сегодня, 13 июля. Российская актриса обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с информацией о том, что у нее похитили личное имущество. Шумакова сообщила, что злоумышленник украл ее сумку, которая находилась в автомобиле.

В сумке была дорогостоящие часы от бренда Rolex за 1,2 млн рублей, iPhone X, деньги и кольцо с бриллиантом за 12 млн рублей. Кроме того, актриса отметила, что кража произошла в то время, как она была задействована в работе над новым проектом.

Сотрудникам полиции удалось задержать похитителя на Загородном проспекте в Санкт-Петербург. Им оказался мужчина афроамериканской внешности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержан подозреваемый в краже 13 млн рублей.

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