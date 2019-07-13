В Петербурге задержан подозреваемый в краже 13 млн рублей

Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали мужчину, который сегодня утром украл в микроавтобусе сумку у москвички.

Сегодня, 13 июля, около 10:30 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что около 9 утра неизвестный проник в микроавтобус, стоявший возле дома 34 на Пионерской улице. Оттуда он похитил сумку, принадлежащую женщине из Москвы, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В сумке находились личные вещи на сумму более 13 млн рублей, среди которых: кольцо за 12 млн рублей, наручные часы «Ролекс» стоимостью 1,2 млн рублей, мобильный телефон с наушниками, личные документы и кошелек с банковскими картами. Кроме того, из автобуса пропал кошелек, в котором находилось около 115 тыс рублей.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали 26-летнего ранее судимого местного жителя в одном из ресторанов на Загородном проспекте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Василеостровском районе задержан подозреваемый в грабеже.