Виновник смертельного ДТП в Песочном задержан

По вине пьяного мужчины погиб 22-летний водитель Hyundai.

Виновника смертельного ДТП в Песочном поймали. Из-за пьяного мужчины в Курортном районе Петербурга погиб человек.

Петербуржец за рулем Subaru наехал на Hyundai у перекрестка Советской и Ленинградской в поселке Песочный 13 июля около 2 часов ночи, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Водитель Hyundai, молодой человек 22 лет, который остановился на красный сигнал светофора, погиб на месте от полученных ранений. Пьяного водителя Subaru и его пассажира госпитализировали с легкими ссадинами.

Сейчас мужчину задержали по обвинению в нарушении ПДД, которые повлекли смерть человека. Если дело дойдет до суда, то мужчина может получить от 5 до 12 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила об аварии в Курортном районе Петербурга.