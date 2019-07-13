В Песочном произошло смертельное ДТП

В Песочном погиб таксист после сильнейшего столкновения с Subaru. Фото: vk.com/spb_today

В Песочном погиб таксист после сильнейшего столкновения с Subaru. Фото: vk.com/spb_today

В поселке Песочное Выборгского района столкнулись красный Subaru и серое такси Hyundai. Водитель такси скончался на месте от полученных травм.

В Песочном погиб таксист после сильнейшего столкновения с Subaru, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации очевидцев, водитель автомобиля Subaru, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и врезался в стоящее на красном светофоре такси. В результате аварии оба автомобиля сильно повредились — у Hyundai задняя часть автомобиля сложилась в «гармошку», а у Subaru задымился двигатель. Сотрудники пожарной службы потушили задымившийся автомобиль.

Пассажиры красной иномарки получили многочисленные травмы, а вот водителю серого авто повезло меньше — от полученных травм он скончался. Его тело вытащили спасатели, прибывшие на место.

О других пострадавший не сообщалось.

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