Крис Норман остался недоволен звуком в Ледовом дворце

Британский артист ушел со сцены, но вскоре вернулся и продолжил выступление.

Крис Норман прервал концерт в Ледовом Дворце из-за плохого качества звучания. Экс-лидер группы Smokie нецензурно выругался в адрес звука в микрофон на английском языке и покинул сцену, сообщает АБН 14 июля.

Норман вернулся через несколько минут и продолжил выступление. Концерт британского артиста прошел в Петербурге в рамках фестиваля “Белые ночи”.

Крису Норману исполнилось 68 лет. Выпускает сольные альбомы с 1982 года, последним стал Don’t Knock the Rock. Он пел и играл на гитаре в группе Smokie с 1964 по 1986 году. Самым известным хитом группы стала песня Livin’ Next Door to Alice.

