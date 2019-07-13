Лобода поскандалила на «Белых ночах», требуя VIP-условий

Светлана Лобода не первый раз конфликтует с окружающими. Фото: wikimedia.org

Светлана Лобода не первый раз конфликтует с окружающими. Фото: wikimedia.org

Поп-звезда Светлана Лобода устроила скандал из-за недостатка гримерок на петербургском фестивале «Белые ночи».

Певица была недовольна тем, что организаторы мероприятия не смогли обеспечить ее VIP-гримеркой. Из-за большого количества участников фестиваля артисты были вынуждены делить гримерки с одним-двумя соседями, сообщают «Невские новости». Сама экс-солистка группы «ВИА Гра» и заслуженная артистка Украины пока не давала комментариев.

Вчеращняя программа фестиваля называлась «День песен Аллы Пугачевой», кроме Лободы в ней принимали участие Григорий Лепс, Николай Басков, Александр Буйнов и др.

Фестиваль «Белые ночи» проводится в Петербурге с 1992 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Лепс и Лобода исполнят песни Пугачевой на фестивале «Белые ночи»