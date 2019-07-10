Лепс и Лобода исполнят песни Пугачевой на фестивале «Белые ночи»

В Ледовом дворце с 11 по 13 июля пройдет Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Один из концертных дней станет трибьютом песен Аллы Пугачевой.

Фестиваль соберет звезд российской эстрады и мировых знаменитостей. В Петербурге приедут Джосс Стоун, Level 42, Бонни Тайлер, Григорий Лепс, Дима Билан, Светлана Лобода, Ирина Дубцова, группа «Земляне» и другие.

Первый день «Белых ночей» посвящен советским и российским композиторам и поэтам-песенникам. Второй станет трибьют-концертом песен Аллы Пугачевой. Среди артистов на этот день заявлены Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, Слава, Светлана Лобода и Ирина Дубцова.

Заключительный день фестиваля объявлен днем рок-музыки. Он приурочен к 40-летию группы «Земляне».

Ведущими «Белых ночей» станут Елена Север и Николай Басков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прошел фестиваль Stereoleto.