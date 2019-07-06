Мумий Тролль, Монеточка и Aurora выступят на фестивале Stereleto

Около 20 групп развлекут гостей Севкабель порта в первый день мероприятия.

В Петербурге сегодня начнется фестиваль StereoLeto. Фестиваль на 2 дня займет территорию Севкабель Порта.

Сегодня в субботу 6 июля главными гостями первого дня станут Мумий Тролль, Монеточка и норвежская певица Aurora. Всего в списке выступающих около 20 имен — выступления начнутся с 15:00. На фестивале будут работать пять сцен.

Билет на один день стоит 2800 рублей, как сообщает официальная группа мероприятия в соцсети. За два дня можно заплатить 4800 рублей. Фестивалю не слишком повезло с погодой: в Петербурге сегодня пасмурно и могут пойти дожди. Севкабель порт расположен на Кожевенной линии Васильевского острова Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге начинается фестиваль Geek Picnic.