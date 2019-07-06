Фестиваль Geek Picnic начинается в Петербурге

Два дня в Приморском парке Победы будут говорить о космосе, медицине и новых технологиях.

Петербург принимает фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Двухдневное мероприятие пройдет в Приморском парке Победы 6 и 7 июля.

Тема года мероприятия звучит так: “Жить вечно”. На открытых лекциях и круглых столах обсудят перспективы медицины в борьбе со старением и смертью и — конечно — роботов. На фестивале под открытом небом можно посетить секции, посвященные космосу, искусственному интеллекту, городу как жизненной среде, этике и многому другому.

Билеты на мероприятие стоят от 450 рублей до 2300 — детей до 6 лет пускают бесплатно. Официальная программа мероприятий каждый день начинается в 11:00. В Петербурге сегодня пасмурно, гостям советуют взять дождевики — но все секции защищены от дождя крышей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что выходные в Петербурге станут дождливыми.