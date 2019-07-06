Выходные в Петербурге станут пасмурными и дождливыми

Грозы не будет - дожди станут короткими. Фото: pixabay.com

Грозы не будет - дожди станут короткими. Фото: pixabay.com

Температура воздуха сохранится на отметке около 20 градусов.

Выходные в Санкт-Петербурге станут пасмурными и дождливыми. Синоптики обещают дожди со слабым ветром.

Синоптики обещают Петербургу и Ленинградской области около 19-20 градусов в субботу и воскресенье, следует из прогноза Гидрометцентра на 6 и 7 июля. Скорость ветра составит всего 1-2 м/с. Дожди станут короткими — новой серьезной грозы пока не стоит ждать.

В ГУ МЧС Санкт-Петербурга накануне не предупреждали о каких-либо неблагоприятных явлениях.

Следующая неделя пока что обещает стать такой же прохладной — при этом число дождей, возможно, все же сократится по сравнению с более ранними прогнозами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в воскресенье днем Благовещенский мост через Неву разведут.