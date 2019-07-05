В воскресенье днем разведут мост через Неву

7 июля для праздничных мероприятий в акватории Невы в честь Дня работников морского и речного флота с 12:15 до 13:30 будет разведен Благовещенский мост.

Изменения графика разводки мостов Петербурга отражаются на сайте СПб ГБУ «Мостотрест» и его страницах в соцсетях, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга», сообщает администрация города.

Кроме того, автомобилистам следует знать, что в воскресенье для транспорта перекроют Адмиралтейскую наб. от Дворцового проезда до Сенатской пл. с 11:30 до 13:30, а также пока будет разведен Благовещенский мост (бывший мост Лейтенанта Шмидта), то есть с 12:15 до 13:30, будет перекрыта площадь Труда в направлении от Конногвардейского бульвара до моста.

День работников морского и речного флота отмечается в первое воскресенье июля с 1981 года. Решение об установлении этого профессионального праздника принял Верховный Совет СССР.

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