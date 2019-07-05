Съезд с КАД на Красносельское шоссе перекроют на пять дней

Съезд на КАД перекроют на пять дней. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Съезд на КАД перекроют на пять дней. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 7 июля в Петербурге перекроют съезд на развязке КАД с автодорогой «Стрельна — Пески» (Красносельское шоссе). Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для проезда перекроют съезд №6 на 56 км внешнего кольца по направлению в деревню Пески. Ограничение продлится до 11 июля 2019 года.

Причиной этого стали работы по устранению колейности покрытия проезжей части на развязке.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Он уточнил, что сроки производства могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Об ограничениях автомобилистов будут информировать знаки переменной информации и табло.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 7 июля в Петербурге на час закроют Благовещенский мост.

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