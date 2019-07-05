Благовещенский мост закроют на час в воскресенье

Мост закроют с 12:15 до 13:30. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин.
Мост закроют с 12:15 до 13:30. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин.

День работников флота приведет к ограничениям движения в центре Петербурга.

Движение транспорта по Благовещенскому мосту и Адмиралтейской набережной ограничат в воскресенье.

В Петербурге 7 июля планируют отметить День работников морского и речного флота. В связи с этим автомобили не пустят на несколько улиц и проездов, сообщили Gazeta.SPb в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 5 июля. С 11:30 до 13:30 закроют движение Адмиралтейской наб. от Дворцовой до Сенатской. Позже с 12:15 до 13:30 автомобили перестанут пускать на Благовещенский мост и площадь Труда — от Конногвардейского до Благовещенского моста.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что сегодня в Санкт-Петербург прибудет корабль “Полтава”, который встанет у Английской набережной, а в конце июля пройдет по Неве в параде на день Военно-Морского флота.

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