Корабль “Полтава” вышел из Кронштадта в Петербург

Выход корабля отложили из-за непогоды. Фото: https://vk.com/poltavaship
Выход корабля отложили из-за непогоды. Фото: https://vk.com/poltavaship

Судно покинуло порт в 6:30 и пристанет к Английской набережной около 11 часов.

Линейный корабль “Полтава” наконец вышел из Кронштадта и направляется к Санкт-Петербургу, сообщили на верфи исторического судостроения “Полтава” 5 июля.

Судно покинуло порт в 6:30 утра. Ожидается, что корабль встанет у Английской набережной около 11 часов. Сейчас в Санкт-Петербурге почти безветренно: скорость ветра с юга составляет 1 м/с.

Прибытие 54-пушечного корабля изначально планировали на 3 июля, но в среду в Петербурге разразилась гроза и задул мощный ветер — выход решили отложить. Сейчас над Петербургом ясно и корабль аккуратно буксируют к Эрмитажу. Парусник простоит в городе еще две недели и будет открыт для посещения. “Полтава” поучаствует в параде на день ВМФ, который отпразднуют в Петербурге в воскресенье 28 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что корабль “Полтава” задерживается из-за грозы.

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