Упавшая ветка Ханского чинара ранила 19 туристов

Сегодня на территории музея «Дворец шекинских ханов» в Азербайджане пострадали 19 человек, в их числе двое российских туристов и пятеро сирийских. На них упала ветка 500-летнего платана.

Четыре человека находятся в реанимации Шекинской центральной районной больницы и при необходимости могут быть доставлены в Баку на вертолете. Остальные 15 пострадавших ограничились амбулаторной помощью, среди них россияне — 79-летняя Севиндж Солтанова и 16-летняя Лачин Солтанова. Их состояние оценивается как стабильное.

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Платан, ветка которого оторвалась сегодня в результате проливного дождя и непогоды, намного старше дворца, рядом с которым он растет. Дерево снабжено табличкой, которая гласит, что так называемый Ханский чинар посажен в 1530 году, в то время как дворец построен в 1797 году. Исторический центр города Шеки вместе с архитектурным комплексом ханского дворца на прошлой неделе был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2008 году на Шеки обрушился ураган, который повалил около сотни деревьев. Тогда в азербайджанской прессе публиковали предостережения экспертов, опасавшихся, что хоть на этот раз беда и обошла Ханский дворец стороной, из-за сильно разросшихся платанов памятник находится под постоянной угрозой разрушения. Два пятивековых платана высотой 34 м на территории дворца запрещено обрезать, и падения гигантских ветвей можно было ожидать даже в безветренную погоду.

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