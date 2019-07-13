Шторм «Барри» в Луизиане перерос в ураган максимальной категории

Затяжные ливни могут проходить в нескольких штатах, а в глуби континета
Затяжные ливни могут проходить в нескольких штатах, а в глуби континета "Барри" может привести к масштабным наводнениям. Фото: pixabay

Тропический шторм «Барри», который сформировался в течение этой недели в Мексиканском заливе, усилился до урагана этой ночью.

Об этом сообщают синоптики в Национальном центре по наблюдению за ураганами США. На данный момент ураган бушует недалеко от Луизианы. Специалисты предупреждают, что уже в воскресенье ураган уйдет вглубь долины Миссисипи. Затяжные ливни могут проходить в нескольких штатах, а в глуби континента «Барри» может привести к масштабным наводнениям. Ожидается, что уровень воды поднимется как минимум до шести метров.

Порывы ветра в урагане достигают около 120 км в час, говорится на сайте организации. Скорость продолжит увеличиваться в ближайшие сутки. Белый дом ввел режим ЧС на территории штата Луизиана.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двое россиян погибли в Греции из-за шторма. В результате сильного шторма и града на полуострове Халкидики, расположенном на севере Греции, погибли шесть иностранных граждан.

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