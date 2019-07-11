Двое россиян погибли в Греции из-за шторма

В результате сильного шторма и града на полуострове Халкидики, расположенном на севере Греции, погибли шесть иностранных граждан.

Среди погибших было двое жителей России, передает агентство Рейтер со ссылкой на информацию правоохранительных органов. Кроме того, из-за непогоды пострадали ещё десятки людей.

Согласно данным властей, двое мужчин из России погибли из-за того, что во время сильнейшего шторма на них упало дерево рядом с гостиницей.

Ещё двоих людей, граждан Чехии, снесло ветром в трейлере, в результате чего они погибли. Двое граждан из Румынии, женщина и ребенок в возрасте 8 лет, погибли в результате обрушения крыши в ресторане.

Всего к медицинским работникам в Греции обратилось от 60 до 70 человек, преимущественно с переломами различных частей тела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что тело биолога нашли в пещере на Крите, женщину убили.