Тело биолога нашли в пещере на Крите, женщину убили

Полиция не знает, как тело попало в пещеру. Фото: pixabay.com

Полиция не знает, как тело попало в пещеру. Фото: pixabay.com

Труп обнаружили в 10 км от места, где ученого видели в последний раз.

На Крите пропала американский биолог. Позже мертвую 60-летнюю женщину нашли в пещере в 10 км от места, где ее последний раз видели.

Загадкой для полиции является попадание ученого в пещеру — территорию сложно пересечь пешком. Сюзанну Итон даже не искали в этом районе, потому что никто не предполагал, что она может там оказаться, передает Keep Talking Greece слова полицейских.

Родные Итон прибыли для опознания во вторник 9 июля и подозрения подтвердились, тело женщины действительно принадлежало американскому биологу. Из Афин прибыла команда криминалистов. Данные о вскрытии, которые следователи получили в среду 10 июля показали, что биолог погибла не своей смертью.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в пещере Греции нашли черепа древних людей.