Люди могли освоить Европу в несколько “заходов”

Осколки черепов в греческой пещере принадлежат разным предкам человека.

В пещере на юге Греции нашли череп кроманьонца, которому более 200 тысяч лет. Ученые уверены, что находка означает более ранний исход из Африки, чем предполагалось ранее.

Фрагменты двух черепов нашли еще в конце 1970-ых, но тогда ученые посчитали, что они принадлежат неандертальцам, сообщает Nature. Сейчас измерения возраста показали, что один из них действительно неандерталец, но он попал в пещеру примерно 170 тысяч лет назад — раньше, чем считали ученые. Второй оказался более ранним видом человека — кроманьонцем, возраст составляет примерно 210 тысяч лет.

Открытие показывает, что предки человека могли покинуть Африку намного раньше, чем предполагалось. В Элладе в то время было относительно тепло. Возможно предки человека несколько раз пытались проникнуть из Африки в Европу, предполагают ученые Нью-Йорского университета.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что палеонтологам удалось восстановить древний морской путь.