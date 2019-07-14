На Митрофаньевском шоссе в ДТП погибла женщина

На Митрофаньевском шоссе под колесами самосвала погибла женщина. Фото: vk.com
На Митрофаньевском шоссе под колесами самосвала погибла женщина. Фото: vk.com

Вчера днем на углу Митрофаньевского шоссе со Старообрядческой улицей столкнулись четыре легковушки и грузовик. Погибла пассажирка машины Nissan, угодившей под колеса самосвала.

ДТП, на некоторое время блокировавшее Митрофаньевское шоссе по направлению к Кубинской улице, произошло 13 июля около половины второго дня. Со слов очевидцев, самосвал Renault столкнулся с легковым Citroen и вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Peugeot, Dodge и Nissan.

51-летний водитель Nissan, попавшего прямо под колеса большегруза, получил травмы средней степени тяжести, его 44-летняя пассажирка погибла. На месте ДТП работали восемь человек личного состава и две машины спецтехники, сообщает петербургское ГУ МЧС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что виновник смертельного ДТП в Песочном задержан

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