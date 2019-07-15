В Ленобласти мигранта подозревают в изнасиловании 6-летней девочки

В Тосненском районе Ленинградской области задержан подозреваемы в сексуальном насилии над 6-летней девочкой.

В субботу, 13 июля, в поселке Рябово Тосненского района задержан 20-летний приезжий из Таджикистана, подозреваемый в сексуальном насилии над ребенком. На молодого человека в правоохранительные органы поступила жалоба от 42-летней матери девочки, сообщает 47news.

По словам женщины, в декабре 2016 года уроженец Таджикистана находился в гостях в доме по соседству с ней, в поселке Рябово и совершил там сексуальное насилие над ее дочерью, которой на тот момент было всего 6 лет.

Подозреваемый, работающий на данный момент на торфяном предприятии в поселке Пельгора и проживающий в поселке Рябова, задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В текущее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения.

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