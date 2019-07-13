Студент пытался изнасиловать 10-летнюю девочку в Петербурге

Ранее женщина упоминала о нездоровом, по ее мнению, общении своей 10-летней дочки с практически совершеннолетним юношей. Фото: pixabay

Ранее женщина упоминала о нездоровом, по ее мнению, общении своей 10-летней дочки с практически совершеннолетним юношей. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в попытке изнасилования 10-летнего ребенка.

Полиция Выборгского района задержала 17-летнего студента, учащегося на втором курсе в Автодорожном колледже, по подозрению в попытке изнасилования несовершеннолетней. Тревога была поднята родителями школьницы, сообщили в правоохранительных органах.

По словам матери девочки, в ночь с 12 на 13 июля, 17-летний студент, находясь в своей квартире на улице Композиторов, заклеил девочке рот скотчем и пытался ее изнасиловать, угрожая при этом ножом. Ранее женщина упоминала о нездоровом, по ее мнению, общении своей 10-летней дочки с практически совершеннолетним юношей.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в лесу под Петербургом изнасиловали девочку-подростка. Девочка-подросток стала жертвой насильника в лесополосе в Красносельском районе Петербурга. Проверкой информации занялась полиция.