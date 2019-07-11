В лесу под Петербургом изнасиловали девочку-подростка

Незнакомец напал на девочку в лесу. Фото: pixabay.com
Незнакомец напал на девочку в лесу. Фото: pixabay.com

Девочка-подросток стала жертвой насильника в лесополосе в Красносельском районе Петербурга. Проверкой информации занялась полиция.

Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратилась жительница Василеостровского района Петербурга. Женщина сообщила, что вечером в среду, 10 июля, неизвестный напал на её дочь 2002 года рождения в лесу и изнасиловал её.

Злоумышленник после встречи с девушкой скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 55-летнего жителя Шлиссельбурга обвиняют в изнасиловании сына своей сожительницы.

По версии следствия, в интимный контакт с мальчиком он неоднократно вступал с февраля 2016 года по май 2018 года. О происходящем ребенок долгое время не рассказывал, так как был запуган. Дело передано в суд. Подозреваемый заключен под стражу.

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В лесу под Петербургом изнасиловали девочку-подростка
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