Суд рассмотрит дело насильника-педофила из Ленобласти

Следственный отдел города Кировск СУ СК России по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя города Шлиссельбург.

Мужчина обвиняется в совершении четырех эпизодов преступлений, который обговорены пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, сообщили Gazeta.SPb в следственном управлении СК России по Ленобласти.

Следствие установило, что с февраля 2016 года по май 2018 года подсудимый находился в Шлиссельбурге и неоднократно насиловал малолетнего сына своей сожительницы.

Мужчина запугал ребенка, в связи с чем тот не рассказывал о происходящем. Однако после расставания с подсудимым сын рассказал женщине об изнасилованиях.

Подсудимый был заключен под стражу. Сейчас дело передано в суд.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован с улицы в Колпино.