В разных районах Петербурга похитили два автомобиля

За один день, 14 июля, в полицию Петербурга поступило два сообщения от краже автомобиля.

Вчера, 14 июля, в полицию Московского района обратился гражданин 1977 года рождения с сообщением о том, что возле дома 11 по пл. Чернышевского неизвестный злоумышленник похитил принадлежащий ему автомобиль «Тойота Лэнд Крузер-200», стоимость которого оценивается в 5 миллионов 700 тысяч рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст.158 ч.4 УК РФ («Кража»).

В тот же день в полицию Выборгского района поступило заявление от мужчины 1986 года рождения, в котором было сказано, что от дома 124 по проспекту Энгельса неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль «Тойота Камри», стоимостью 2 миллиона 500 тысяч рублей. По данному происшествию также возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.4 УК РФ («Кража»), сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пойман обманщик, продававший чужие автомашины. Таким образом мужчина выручил более 3 млн рублей.