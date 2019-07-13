Пойман обманщик, продававший чужие автомашины

Мошенник выдавал себя за владельца арендованных машин. Фото: pixabay.com
Мошенник выдавал себя за владельца арендованных машин. Фото: pixabay.com

Полиция поймала преступника, который брал чужие автомобили якобы в аренду и сбывал их. Таким образом мужчина выручил более 3 млн рублей.

В полицию Приморского района в начале апреля поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, злоупотребив доверием владельца, украл у него автомобиль Chevrolet Aveo стоимостью 430 тыс. рублей. В ходе следственных мероприятий был задержан гражданин 37 лет, которого изобличили в том, что еще до января этого года под предлогом аренды он успел завладеть семью автомобилями среднего класса и выручить с их продажи 3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ. Сейчас полицейские устанавливают дополнительных эпизоды преступной деятельности задержанного, разыскивают причастных лиц и ведут розыск похищенного.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мошенники торговали несуществующими автомобилями.

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