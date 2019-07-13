Мошенники торговали несуществующими автомобилями

Полицейские задержали с поличным группу мошенников, воровавших деньги у покупателей дорогих автомобилей.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступную группу, которая специализировалась обмане покупателей дорогих машин, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мошенники заключали с потерпевшими липовые договоры купли-продажи автомобилей, предъявляя поддельные документы и измененные идентификационные номера. Несуществующие машины были двойниками легальных автомобилей.

Преступники задержаны с поличным и изобличены в кражах путем обмана на сумму 1,25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц). Задержаны двое граждан, 46 и 52 лет. Одному подозреваемому выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второго отпустили под подписку о невыезде. Сейчас полиция ищет других потерпевших и участников преступной группы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что четверо грабителей унесли из магазина товар на 21,5 тыс. рублей