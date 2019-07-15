В Красносельском районе дети получили травмы при попытке завести автомобиль

Полиция выясняет обстоятельства получения травм детьми в гаражном кооперативе Красносельского района.

В воскресенье, 14 июля, в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что возле дома 3 по Пушкинскому шоссе с различными травмами госпитализирована девочка 2005 года рождения. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. От этого же дома в тяжелом состоянии был госпитализирован мальчик 2006 года рождения с переломом лобной кости.

По предварительной информации, 14 июля около 19:00, находясь на территории гаражного кооператива на Пушкинском шоссе, дети сели в салон автомобиля «Дэу Нексия». Там они завели автомобиль путем скручивания проводов зажигания. Автомобиль врезался в стену гаража, в результате чего ребята получили указанные травмы, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кортеж Зеленского врезался в колонну автобусов с детьми.