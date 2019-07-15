Кортеж Зеленского врезался в колонну автобусов с детьми

Пострадавших в результате аварии нет. Фото: @ASB_Vetet/Twitter
Пострадавших в результате аварии нет. Фото: @ASB_Vetet/Twitter

В Запорожской области Украины 15 июля произошло массовое ДТП: три автомобиля из кортежа президента Украины Владимира Зеленского спровоцировали аварию с колонной автобусов с детьми.

По предварительным данным, причиной аварии послужил обгон колонны, который пытались совершить два автомобиля Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского, в результате чего один из автобусов с детьми упал в кювет. Автобусы везли детей в летний оздоровительный лагерь.

Все машины, попавшие в ДТП, получили механические повреждения. Пострадавших в результате аварии нет.

Стало известно, что автомобили возвращались в Киев, а Зеленский в то время отправился в столицу на самолете. Об этом сообщил портал «Страна.ua» ссылаясь на украинское Управление государственной охраны (УГО).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Песочном произошло смертельное ДТП. В поселке Песочный Курортного столкнулись красный Subaru и серое такси Hyundai. Водитель такси скончался на месте от полученных травм.

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Кортеж Зеленского врезался в колонну автобусов с детьми
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