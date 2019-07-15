К ноябрю в Петербурге появится 15 новых троллейбусов

В Петербурге продолжается обновление парка городских трамваев и троллейбусов.
Аукцион на поставку 15 низкопольных троллейбусов был объявлен Петербургским Горэлектротрансом. Предполагается, что новые троллейбусы будут выходить на маршруты в разных районах Петербурга.
Согласно плану, уже к конце ноября в парки Горэлектротранса будут переданы новые машины. Начальная цена закупки троллейбусов составляет почти 230 млн рублей.
Троллейбусы поставки 2019 года будут оборудованы полным комплектом информационного оборудования, кроме того в салоне появятся встроенные usb-разъемы для зарядки мобильных устройств, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».
Также троллейбусы оборудуют системой книлинга (функция управления уровнем пола во время посадки-высадки пассажиров) для маломобильных категорий населения.
В этом году троллейбусный парк Горэлектротранса уже пополнили 10 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на маршруте №60 будут ходить трамваи «Витязь-М».