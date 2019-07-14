На маршруте №60 будут ходить трамваи «Витязь-М»

На юго-западе будут ходить такие же трамваи, как те, что обслуживают "сотку" на Просвещения. Фото: "Горэлектротранс"

На юго-западе будут ходить такие же трамваи, как те, что обслуживают "сотку" на Просвещения. Фото: "Горэлектротранс"

Сегодня «Горэлектротранс» получил первый трехсекционный трамвай «Витязь-М». Партию из 21 такого вагона госпредприятие закупило в мае почти за 2 млрд рублей.

Новые низкопольные трамваи собраны на петербургской производственной площадке «ПК Транспортные системы». Вся партия из 21 трамвая должна поступить в Трамвайный парк №8 до 1 сентября. «Витязи» уже знакомы петербуржцам, они обслуживают маршрут №100, который ходит по пр. Просвещения. Теперь такие трамваи появятся на юго-западе города.

Для Трампарка №8 это самое крупное обновление парка за последние 15 лет. Разве что в 2014 году им было приобретено четыре низкопольных трамвая, произведенных компанией «ТрамРус» — совместным предприятием Трансмашхолдинга и французской Alstom.

Новые трамваи заменят старые машины на маршруте №60, который ходит от Северной верфи до ул. Пограничника Гарькавого. Это один из наиболее востребованных маршрутов общественного транспорта в Кировском и Красносельском районах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что трамвай от “Улицы Дыбенко” в Кудрово может пройти по трем маршрутам