Трамвай от “Улицы Дыбенко” в Кудрово может пройти по трем маршрутам

Среди жителей города провели опрос, но он показал не слишком много.

Власти Петербурга и Ленинградской области решают, где пройдет трамвайный маршрут от станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге до Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти. Больше половины кудровчан довольны идеей строительства трамвая и две трети намерены им пользоваться — остальным удобнее перемещаться на автомобиле, следует из опроса дирекции по развитию транспорта регионов.

Есть три варианта прокладки линии: 1) вдоль Европейского пр.; 2) вдоль Центральной ул.; 3) вдоль пр. Строителей — и в каждом варианте дальше по Областной. Мнения жителей города поделились примерно поровну между тремя вариантами — но небольшое лидерство получил проект Европейского проспекта. Всего опрошено около тысячи человек. Расстояние от метро “Улица Дыбенко” до Кудрово составляет всего 2 км.

Трамвай может появиться к 2023 году. На проект хотят выделить 5,5 млрд рублей из бюджета РФ (3 млрд), Петербурга (2 млрд) и Ленобласти (0,5 млрд), сообщает “Фонтанка”.

Кудрово является одной из самых застраиваемых территорий в Ленобласти. Сейчас его население составляет 31,5 тысячу человек, но в администрации Ленобласти уверены, что перепись населения в 2020 году может серьезно изменить данные о численности жителей Ленобласти и Кудрово в частности.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Подорожник” распространится из Кудрово на всю Ленобласть.